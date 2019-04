António Matos Almeida vence Grande Prémio de Alfeizerão e soma 4ª vitória 8 Abril, 2019 17:52

António Matos Almeida venceu este domingo o Grande Prémio do CSN A/C (05-07/04) em Alfeizerão, e reforçou a sua liderança no ranking nacional da FEP.

É um grande começo de época para António Matos Almeida que soma o quarto triunfo em provas de Grande Prémio (Matosinhos (1) e Alfeizerão (3)). Este GP com obstáculos colocados a 1,45m contou com a participação de 21 conjuntos.

Matos Almeida, nº1 do ranking nacional, montando Diapolvio, foi o conjunto mais rápido dos dois que terminaram o desempate do GP sem faltas (38,17s). Hugo Carvalho com Gaucho WH foi 2º classificado (38,67s) e ficou em 3º com Cascari HR, penalizando 4 pontos no desempate (39,57s). António Matos Almeida ocupou o 4º lugar com Nikel de Presle, terminando o desempate com 8 pontos em 33,87s.

Ivo carvalho com Fandango C, subiu ao pódio para receber o 5º lugar. Este que venceu a prova de 1,40m de sexta com Gaiato C. No sábado foi a vez de António Matos Almeida com Nikel de Presle vencer a prova.

No sábado 17 conjuntos disputaram o Pequeno Grande Prémio (1,35m). Francisco Fleming com Goran van Berkenbroek foi a dupla que registou o melhor tempo. Francisco Vaz Fontes e Chalou du Rouet ficou em 2º lugar, seguindo-se Ivo Carvalho com Bila Bong em 3º. Hugo Carvalho com Chance classificou-se em 4º lugar e Rafael Guimarães Rodrigues com Capone AL em 5º.

Na prova de 1,30m da primeira jornada, foi Francisco Fleming com Goran van Berkenbroek que venceram a prova. No último dia foi António Matos Almeida com Manhattan que registou o melhor tempo.

Na prova de 1,20m de sexta-feira, o vencedor foi o jovem cavaleiro Francisco Vaz Fontes com Chalou du Roue. No sábado foi a vez de Hugo Cardoso Tavares com Incognito T vencer a prova. No domingo o vencedor foi Ivo Carvalho com Hora H.

Nuno Pereira Martins e Euro Boy venceu a prova 1,10m do primeiro dia do concurso. No segundo dia foi a vez de Marta Campos Henriques com Encore. Francisco Costa Lopes com Beethoven das Gaiolas venceu no último dia.

Daniela Ribeiro Costa/ Goltaire SC A venceu a prova de 1,00m de sexta-feira, Maria Francisca Correia com Caipi venceu no sábado e domingo.

Os traçados estiveram a cargo da chefe de pista Lúcia Cabrita, que vai desenhar o Campeonato de Juventude 2019.

Resultados – Grande Prémio AQUI

Resultados completos