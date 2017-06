António Matos Almeida conquista Grande Prémio em Alfeizerão 6 Junho, 2017 19:02

Disputou-se nos dias 2, 3 e 4 de Junho mais um grande Concurso de Saltos Nacional A/C no Centro Equestre Internacional de Alfeizerão (CEIA). A pista exterior do CEIA, recebeu cerca de 200 conjuntos.

Em paralelo com o CSN A/C houve também lugar a provas de escolas, os percursos tiveram a cargo do chefe de pista José Corte Real Santos. A competição foi dirigira pelo Major Pedro Carvalho, presidida por Teresa Pires de Miranda, João Miguel Palla e Maria Luis Graça completaram a equipa do júri. Armindo Caixinha foi o comissário chefe e Nuno Montefalco comissário adjunto.

O Grande Prémio (GP) saltou-se a 1.45m, contou com 16 conjuntos e foi disputado numa tabela A ao cronometro com desempate, ficando apurados 4 conjuntos para a barrage com zero pontos. A vitória foi para António Matos Almeida/Ulena Mail com 32,95seg e zero pontos. Em segundo lugar ficou Duarte Seabra/All About Fernhill com 36,17seg e 4 pontos e Sebastião Ferreira Pinto com Chadrick com 37,02 seg e 4 pontos ficou em 3º lugar. António Matos Almeida, desta vez com o cavalo Serko de la Brosse arrecadou o 4º lugar com 8 pontos e 40,07 seg. O 5º lugar foi para Miguel Santana Lopes/ Come On Joerg com 75,10 seg na primeira volta.

Com obstáculos colocados a 1.35m, o Pequeno Grande prémio foi disputado por 12 conjuntos, dos quais dois passaram ao desempate. Ivo Carvalho/ Fandango C venceu a prova com 44,03seg e zero pontos. O segundo lugar foi para António Vozone /Zurika d’Eiro com 41,84 seg e 4 pontos. Em terceiro ficou Rui Escudeiro com Hacienda vd Heffinck e em 4º lugar Fernando Guinato Neto/ Cabernet do Itinga. O conjunto Joel Monteiro/Cruzeiro de Vil ficaram em 5º lugar.

No primeiro dia de concurso António Matos Almeida/Ulena Mail venceu a prova de 1.30m com 57.31seg e zero pontos. No domingo foi a vez de Mariana Campos Nunes/Talent de Clem a vencer a prova. Tal como na prova de 1.30m, o conjunto António Matos Almeida/Ulena Mail venceram a prova de 1.40m de sábado.

Na prova de 1.20m de sexta Gonçalo Ribeiro Pinto na sela Cayenne Equigenne arrecadaram a vitória. Sara Ferreira Pinto/Darko destacou-se na prova de sábado e João Caldeira com Zorba na prova de domingo.

José Maria Godinho de Carvalho com Hamilton venceu a prova de 1.10m de sexta. No sábado foi a vez de Miguel Paiva/ Normandy des Ifs a vencer a prova e no domingo a vitória foi para Ruben Assunção na sela com Diabolo du Lys.

No final da tarde de sábado, houve um churrasco para todos os participantes do concurso comemorarem os Santos Populares.

Nos dias 5 e 6 de Agosto, o CEIA volta a receber o Concurso Nacional de Saltos de categoria B.

PR

Resultados completos em: www.ceia.pt/obstaculos2017/