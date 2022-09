António Matos Almeida campeão nacional pela segunda vez

António Matos Almeida, de 41 anos, sagrou-se pela segunda vez campeão nacional de saltos de obstáculos, após uma das finais mais renhidas de sempre, disputada no Hipódromo Manuel Possolo. António, revalida o título conquistado em 2015.

Entre 22 e 25 de Setembro realizaram-se no Hipódromo Manuel Possolo em Cascais os Campeonatos Nacionais de Saltos de Obstáculos na seguintes categorias: Campeonato de Portugal de Cavaleiros de Obstáculos (CPCO), Campeonato de Portugal de Cavaleiros de Elite (CPCE), Campeonato de Portugal de Cavaleiros Clássico (CPCC), Campeonato de Portugal de Atletas Veteranos de Saltos de Obstáculos (CPAVSO) e Troféu Juventude de Cascais.

Foi na terceira classificativa que António Matos Almeida com Oscar CG conquistou a liderança do campeonato, uma vez que, para além dele, chegaram à final com 4 pontos, Francisco Fleming (Codexoon), Hugo Cardoso Tavares (Another Tiji Z) e Duarte Seabra (Mhs Fernhill Showtime). Na terceira classificativa António Matos Almeida finalizou a segunda mão sem faltas, tendo terminado o CPCO com 9,54 pontos, conquistando assim a Medalha de Ouro.

Medalha de prata para Hugo Cardoso Tavares com Another Tiji Z (16,65 pts) e o bronze foi para Francisco Fleming com Codexoon (18,36 pts). Ficou às portas do pódio Duarte Seabra campeão em título, enquanto Hugo Carvalho foi 5º classificado com Exception 6. Carolina Oliveira Gonçalves foi a melhor amazona, alcançando o 6º lugar neste campeonato (31,83pts).

Os resultados ficaram assim ordenados:

Campeonato de Portugal de Cavaleiros de Obstáculos(CPCO)

António Matos Almeida/Oscar CG – Medalha de Ouro

Hugo Cardoso Tavares/Another Tiji Z – Medalha de Prata

Francisco Fleming/Codexoon – Medalha de Bronze

Campeonato de Portugal de Cavaleiros de Elite (CPCE)

Vicente Xara-Brasil Monteiro/L’ Hermes De Muze – Medalha de Ouro

Maria Couto Alves/Decoltaire T – Medalha de Prata

Andre Simao/Salto De Sam – Medalha de Bronze

Campeonato de Portugal de Cavaleiros Clássico (CPCC)

Francisco Stilwell/Malagueta – Medalha de Ouro

Nuno Xara-Brasil Monteiro/Univer – Medalha de Prata

Gonçalo Queiroz/Diego Mansur – Medalha de Bronze

Campeonato de Portugal de Atletas Veteranos de Saltos de Obstáculos (CPAVSO)

Lourenço Castro de Vasconcelos E Sá/C’Est Finni Z – Medalha de Ouro

Nuno Belchiorinho/Grimaldi – Medalha de Prata

Troféu da Juventude de Cascais

Iniciados

Mafalda Reymão Rente/Lady Sobral Da Costa – Medalha de Ouro

Constança de Tomás Pires/Evita J – Medalha de Prata

Juvenis

Christopher Tilly Alves/Lady Linca Du Tm – Medalha de Ouro

Diana Ferreira Pinto/Escudee – Medalha de Prata

Alexander Wallace/Show Me The Sky – Medalha de Bronze

