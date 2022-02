Andrés Romero faz apelo para localizar motorista responsável pelo acidente

O camião dos cavalos de Andrés Romero sofreu um acidente após o festival taurino em Mourão, segundo anunciou o rejoneador espanhol nas redes sociais.

“Um carro atingiu o camião que transportava os nossos cavalos na tarde de ontem quando voltava de Mourão e depois fugiu. Aconteceu por volta das 19h20, no cruzamento com o Parque Industrial La Chácara, em Higuera la Real, Badajoz“, revelou Andrés Romero.

“O camião seguia pela N-435, sentido Aracena, quando, no cruzamento de saída do referido polígono, o referido veículo entrou sem parar, ultrapassou a linha em pelo menos 1,5 metro e invadiu a pista oposta causando o impacto contra o camião, que roçou em toda a sua extensão, como mostram as imagens do vídeo, e com o risco óbvio e gravíssimo de tombar. Sem se importar com possíveis danos, ele fugiu“, acrescentou.

“Estes danos foram apenas materiais, mas poderiam ter sido muito maiores. Quanto à integridade do nosso condutor e dos próprios cavalos que nele viajaram. Tal imprudência não pode gerar um perigo tão grande. E uma irresponsabilidade como fugir, ignorando o dever de assistência devido ao acidente causado, é totalmente condenável“, continuou.

“É por isso que nosso pedido é que vocês nos ajudem a localizar o motorista daquele carro, que também deve ter sido marcado pelo impacto. Porque tudo ficou por susto sério, mas o que aconteceu podia ter sido muito sério. @guardiacivil062″, rematou.