Ana Teresa Pires brilha na Alemanha

A cavaleira de dressage, Ana Teresa Pires, radicada na Alemanha, alcançou na segunda semana de Maio, quatro pódios em duas competições nacionais, sendo que, destes, três foram primeiros lugares.

Ana Teresa Pires, de 25 anos, natural da Terceira, compete na Alemanha. Há cinco anos fora de portas, a atleta tem registado resultados que merecem uma referência. Na Alemanha, Ana trabalhou inicialmente para dois criadores, tendo, há cerca de um ano e meio, começado a competir em representação da coudelaria Hof Borgmann, um dos melhores criadores de cavalos de desporto da Alemanha.

Na referida semana, a atleta participou em duas competições (a Holtkämper Dressurtage 2019 e na Unna-Massener Heide), tendo alcançado três primeiros lugares e um segundo.

No passado dia 9 de Maio, no concurso Unna-Masener Heide, Ana montando o cavalo Eyecatcher venceu a reprise Média com a pontuação de 68,725%. Já no sábado (11), na cidade de Bielefeld com a mesma montada e no mesmo grau, subiu a sua pontuação chegando aos 69,216%, apenas suficiente para conquistar o segundo lugar da geral.

Por fim no domingo (12) na reprise para Cavalos Novos de 3 anos, montando About You, conquistou o primeiro lugar conseguindo 83%, enquanto com Ecuador nos Cavalos de 4 Anos assegurou igualmente o primeiro lugar com a média final de 81%.