Ana Barbas vence o XXII Raide Hípico “Luís Tello Barradas” 5 Junho, 2021 21:54

O 22º Raide Hípico “Luís Tello Barradas” que decorreu neste sábado, 5 de Junho, na freguesia de Santa Eulália, numa organização da Associação Humanitária e da Secção de Veteranos da Sociedade Recreativa, Popular e Desportiva de Santa Eulália, com o apoio da Junta de Freguesia, juntou cerca de 70 cavaleiros em representação de quatro países provenientes de Espanha, Áustria, Argentina e de Portugal.

Tal como nas edições anteriores, o programa iniciou-se após as inspecções, com a partida do grupo, dos diversos escalões e competições, junto aos silos da Cersul, sendo que a competição contou com percursos de 100, 80, 40 e 20 quilómetros, por caminhos da freguesia.

Os vencedores desta edição foram: Ana Barbas (POR) com Icaro VB que venceu o CEI* de 100km (05:02:15 velocidade média 19,8km); na categoria CEP 80km o vencedor foi Filipe André Ramos com Líder de São Pedro (05:13:37 velocidade média 15,8km); Carlos Magrinho com Pilot, foi o vencedor do CEP 40km (02:33:34 velocidade média 16,2km), enquanto Simão Comenda com Hermosa dos Hospitais venceu o CEP de 20km (01:30:05 velocidade média 12,9km).

Esta prova presta homenagem a Luís Tello Barradas, cavaleiro que faleceu na década de 70 num acidente com um cavalo. Luís Barradas tinha 36 anos.