Alteração Corpos Sociais da Federação Equestre Portuguesa

A Federação Equestre Portuguesa informa no seu site que, no dia 6 de Maio o Exmo. Sr. Dr. Luis António Júdice Pontes Faisca apresentou a sua renúncia ao cargo de Vice-Presidente desta Federação.

Nesse sentido, e por decisão unanime da direcção, suportada pelo forte apoio da comunidade equestre, as funções relacionadas com as disciplinas de Dressage, ParaDressage e Equitação de Trabalho serão asseguradas pelo Presidente, que assumirá de imediato funções.

Nesse sentido e com o foco de desenvolver o Desporto Equestre de uma forma contemporânea, sustentável e estruturada garantindo a integridade, o bem-estar do atleta, a igualdade de oportunidades e uma parceria justa e ética com o cavalo, seguiremos Unidos e a continuar a criar as melhores condições para os nossos Atletas atraindo ainda mais Valor para o Desporto Equestre com as nossas acções.

Sendo certo que temos pela frente o desafio dos Jogos Olímpicos de Paris, que são um dos pontos altos da nossa actividade, os nossos desafios não se esgotam neste momento. Temos pela frente outros desafios como a formação, os escalões mais jovens, bem como todas disciplinas que caraterizam o nosso Desporto pela diversidade e emoção.

Voltando à Dressage informamos que todos os pressupostos do programa se mantêm, estando a Equipa técnica Kyra Kyrklund, Bruno Miranda e António Frutuoso de Melo sempre disponíveis para qualquer esclarecimento e apoio dos Atletas e Suas Equipas.

Deixamos assim, uma palavra de Confiança e apreço a todos os intervenientes, bem como as associações e instituições que nos apoiam nesta jornada, reiterando o apoio e confiança na Equipa Técnica e nos nossos extraordinários Atletas, em plena coordenação com toda a Sua estrutura.