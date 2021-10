Alter recebe o Campeonato de Portugal de Dressage 2021 16 Outubro, 2021 9:28

Mais de meia centena de cavaleiros e 91 cavalos, participam desde quinta-feira e até domingo (17) nos Campeonatos de Portugal de Dressage, Paradressage, Cavalos Novos, integrado no Concurso Internacional de Dressage de 3*.

O olímpico Rodrigo Moura Torres com Fogoso Horsecampline venceu esta sexta-feira a primeira classificativa do Campeonato de Portugal de Dressage, alcançando 73,478% no Grande Prémio.

Filipe Canelas Pinto na segunda posição com Fortuna 424 (69,826%) e em terceiro Martim Meneres com Equador (68,413%).

Adivinha-se uma disputa entusiasmante para os primeiros lugares do pódio deste campeonato.

Hoje sábado às 18h18, realiza-se o Grande Prémio Especial.

Nos Cavalos de 4 Anos, Nuno Chaves de Almeida com Nobre Saramunheiro (Dragão das Figueiras x Roleta por Mandador) venceu a final contabilizando 161,169 pontos (76,369% e 84,800%).

Nos Cavalos de 5 Anos, Sarah Alisson dos Santos venceu esta final com Bambina Plus (Bretton Woods x Flor Plus), pontuou nas classificativas, 80,200% e 82,600%, totalizando 162 pontos.

Na Final para Cavalos de 6 Anos, venceu João Faustino com Dillinger 5 (75,200% e 77,400%) ao totalizar 152,6 pontos.

Nos Cavalos de 7 anos, o vencedor da final foi Vasco Mira Godinho com Java da Hermida. totalizou 146.7 pontos (70,886% e 75,814%).

Estes campeonatos têm como principais patrocinadores, Jogos Santa Casa, Intacol, APSL, Instituto Português do Desporto, Câmara Municipal de Alter, Mundo da Equitação, Vila Galé Hoteis e Santogal.

