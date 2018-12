Alter do Chão recebe colóquio sobre Tauromaquia 14 Dezembro, 2018 6:59

A Juventude Popular (JP) do distrito de Portalegre vai colocar o foco na defesa da tradição tauromáquica no próximo dia 22 de Dezembro, com a organização de um colóquio sobre o papel da tauromaquia na cultura portuguesa, em Alter do Chão, numa iniciativa promovida em conjunto com a respectiva concelhia da JP.

Aproveitando o debate nacional em torno da tauromaquia, a JP vai levar a discussão do tema para o concelho de Alter do Chão, com um debate que vai contar com a intervenção de um painel de oradores multifacetado e transversal ao sector, composto pelo Eng. Jorge de Carvalho, empresário com 25 anos de praça, o cavaleiro tauromáquico Francisco Cortes, o professor Marco Gomes, o jornalista Hugo Teixeira, o médico veterinário Tiago Gomes, e Diogo Bilé, do Grupo de Forcados Amadores de Alter do Chão.

A discussão será moderada pelo presidente da concelhia de Alter do Chão da JP, Francisco Barreto Caldeira.