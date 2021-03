«Allegra» surpreende no Hipódromo de Vincennes (VÍDEO) 1 Março, 2021 12:51

A égua italiana, «Allegra WF» (FR), filha de Varenne, surpreendeu no Grupo III (2700m) do trote atrelado no Hipódromo de Vincennes, este domingo.

«Allegra WF» com o driver sueco Björn Goop (preparador Vitale Ciotolo e propriedade da Societa di Allenamento Team Minopoli), liderou a prova desde o início tendo terminado mais rápido, (1’12”5), deixando o segundo lugar para o favorito, «Forum Meslois» do driver G. Gelormini, que defendeu muito bem até ao fim (1’12”7). «Fame Music» de Motier que progrediu na parte alta, conseguiu correr para ocupar o terceiro lugar. «Noble Superb» ficou em quarto lugar, enquanto «All Wise AS» surgiu na segunda metade do pelotão para recuperar imenso terreno conseguindo um promissor quinto lugar.