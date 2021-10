Aljustrel recebeu sessão sobre saúde e bem-estar do cavalo 13 Outubro, 2021 12:06

Com os apoios da Câmara de Aljustrel e da União de Freguesias de Aljustrel e de Rio de Moinhos, a Associação Equestre Aljustrelense promoveu no passado sábado (9), a sessão “O Cavalo: Saúde e Bem-Estar”, que decorreu no picadeiro do Parque de Feiras e Exposições da “vila mineira”.

Esta iniciativa começou pelas 11h00, com uma palestra com a veterinária Ângela Eleutério, seguindo-se conversas com Inês Faustino (dentisteria equina) e Alice Simões (alimentação).

Da parte da tarde a iniciativa continuou com as intervenções de Joana Santos (osteopata), André Carvalho (comportamento equino), Tânia Silva (tratador) e David Patinha (ferrador).