Alemanha ganha a Taça das Nações de Completo em Arville

A formação alemã composta por Julia Krajewski (Nickel 21), Calvin Boeckmann (The Phanton of The Opera), Libussa Lubecke (Caramia 34) e Emma Brussau (Dark Desire GS), conquistou no passado fim-de-semana, a vitória na etapa de Arville (BEL), da muito disputada Taça das Nações de Concurso Completo superando a equipa belga por uma margem estreita de apenas 0,3 pontos, com a pontuação de 103,2 contra 103,5. A França foi medalha de bronze com 112,3 pontos.

A Bélgica com 600 pontos, lidera provisoriamente o ranking após as sete etapas realizadas. A Itália ocupa o segundo lugar com 440 pontos, enquanto a Holanda o terceiro lugar com 415 pontos.

A equipa vencedora da Taça das Nações de Completo 2023, fica apurada para Paris 2024.

A próxima e última etapa será em Boekelo (NED), entre 4 e 8 de outubro.

Resultados AQUI