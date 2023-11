Alcácer do Sal encontro de atrelagem

Como já vem sendo hábito no mês de Dezembro a APA – Associação Portuguesa de Atrelagem realiza o encontro de Atrelagem em Alcácer do Sal na Herdade de Galropes no dia 01/12/2023 (Sexta-Feira, Feriado).

Todos os sócios e amigos interessados em participar no passeio são bem-vindos. Aqueles que não puderem participar têm a opção de desfrutar do ambiente no Monte ou realizar uma visita à cidade de Alcácer ou à barragem do Pêgo do Altar, locais próximos. Após o passeio, todos estão convidados a saborear o tradicional Cozido à Portuguesa, acompanhado de bons fados.

Confirmações o mais breve possível para os contactos: Maria Antónia Rosa: 965 203 927, Paulo Rosa: 962 772 046. O valor por pessoa é de 25.00€.