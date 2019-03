Adeus Inverno!

Estamos em 22 Março, no início da Primavera. Apesar de não termos sofrido um Inverno rigoroso, não existem dúvidas de que a Primavera é a estação do ano mais agradável para disfrutar dos nossos cavalos e do desporto. Apresentamos uma lista de situações que ficamos felizes por perder e das que aguardamos com os braços abertos.

Depois do Inverno, inicia-se uma época menos húmida, e começamos a despedir-nos da lama durante algum tempo. Um alívio para cavalos e cavaleiros que poderão deixar de se preocupar com este factor desagradável, inevitavelmente presente nas cavalariças. Da mesma forma que as pessoas passam o dia a limpar as suas botas para que durem mais, os cavalos preferem uma terra mais seca quando brincam no paddock ou no campo.

Obviamente, as temperaturas baixas dão lugar a outras bem mais agradáveis para a prática da equitação sem necessidade de termos que usar dois ou quatro casacos… O mesmo acontece com os cavalos, que começam a deixar uma ou duas mantas guardadas no armário.

Os cavalos cheios de energia

Quando falamos de frio, falamos obrigatoriamente de energia. Durante o Inverno, os cavalos necessitam de encontrar formas de se aquecerem. O resultado é um excesso de energia que se manifesta nas várias alegrias e saltos para que o seu corpo possa aquecer uns graus. Mas isto nem sempre é divertido, já que alguns ficam com um excesso de energia que poderá ser difícil de gerir.

O pêlo de Inverno

Do ponto de vista do cavalo é-lhes indiferente, no entanto os cavaleiros vivem numa luta constante para fazer desparecer o pêlo de Inverno, e apesar de que na primavera o pêlo muda, é uma questão que tem que ser gerida.

PRIMAVERA!

O regresso ao exterior

Quando o frio, a humidade e a lama desaparecem, os cavalos e cavaleiros voltam para o exterior. Isso traduz-se em mais tempo passado no paddock para os cavalos, e voltar a montar ao sol para os cavaleiros.

Os concursos

O final do Inverno também marca o fim da pausa da maioria dos concursos. Com a Primavera e com o regresso às pistas exteriores é o momento de comprovar se o trabalho feito no Inverno deu frutos.

Especialmente no norte de Portugal, o sol passa para segundo plano durante o inverno. Com o regresso dos dias soalheiros, poder montar no exterior, apesar de algum frio existente, é o melhor tónico para a mente. Sem esquecermos que os dias são cada vez mais compridos e dispomos de mais tempo para disfrutar dos nossos cavalos e da nossa paixão. Sem dúvida que o início da Primavera é sempre um bom acontecimento no mundo equestre.