Adequan Global Dressage Festival: Dois cavalos Lusitanos brilham em Wellington (EUA) 17 Janeiro, 2017 20:41

Zepelim (Ribamar x Sereia por Junco Chines) da criação do Dr. José Franco de Andrade Fontes, montado pela jovem cavaleira americana Katrina Sadis, venceu o FEI YR Freestyle com a média de 69,675%, e ficou em 2º lugar na reprise Individual (64,211%) bem assim como na prova YR Team (64,816%).

Zepelim nasceu em Portugal, foi comprado em Espanha e exportado para os Estados Unidos em 2014 para ser montado por Katrina Sadis. O conjunto disputou o campeonato nacional norte americano de Juniores e Young Riders em 2015 tendo ficado em 16º na reprise Individual e em 13º na prova Freestyle. No ano transacto a cavaleira subiu para a categoria de Jovens Cavaleiros vencendo o FEI YR Freestyle em Devon (EUA). Segundo afirma Katrina, o seu objectivo é disputar o campeonato nacional norte americano para jovens cavaleiros, este ano.

Outro cavalo Lusitano que participou no CDN em Wellington foi o garanhão Afago da Raposa (Sedutor da Raposa x Oferenda do Retiro por Figo) nascido no Brasil, tendo sido montado pelo cavaleiro de Grande Prémio, o australiano Nicholas Fyffe que venceu a reprise São Jorge com a excelente média final de 72,105%.

