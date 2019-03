Actividades do Pony Club do Porto em Abril 28 Março, 2019 19:05

Provas de Primavera -7 de Abril

Este evento tem como objetivo a participação de todos os atletas, em diversas provas, onde podem praticar e atestar todo o trabalho desenvolvido até aqui.

De manhã irá realizar-se as Gincanas de Equitação, de tarde terá lugar as provas de ensino e obstáculos.

Campos de Férias Páscoa

08 a 12 de Abril e de 15 a 18 de Abril, o Pony Club oferece dias de diversão para todas as crianças!

No centro da cidade do Porto, existe o pleno contacto com a natureza. No Pony Club os dias são passados com os nossos amigos cavalos e póneis, apreendendo a alimentá-los, limpá-los e montá-los! Estes são apenas alguns dos desafios deste campo de férias, que além destas atividades tem muitas outras :

atividades com cães, capoeira, ateliers de cozinha, musicoterapia /snoezelen , entre outras!

2ºEstagio com a Cavaleira Mafalda Galiza Mendes

Este estágio tem como objetivo corrigir, motivar e ajudar alunos incentivando-os à participação em algumas provas de Dressage.

Mafalda Galiza Mendes participa em provas desde os 8 anos de idade na modalidade de Dressage, campeã nacional diversas vezes nos níveis de iniciados, juvenis, juniores, jovens cavaleiros e seniores, com diversas participações em competições internacionais dos quais estão incluídos campeonatos da Europa com um 5º lugar, e medalha de bronze no campeonato do Mundo de Jovens Cavaleiros. Participou ainda nos Jogos Equestres Mundiais em Kentucky (EUA) onde obteve um 33º lugar. Participa em provas de obstáculos e de equitação de trabalho, sendo em 2018 campeã nacional e da Taça de Dressage, e campeã nacional e da Taça em Equitação de Trabalho.