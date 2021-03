ACRLA promove Formação de Juízes Oficiais da Raça Luso-Árabe 16 Março, 2021 18:05

A Associação do Cavalo de Raça Luso-Árabe (ACRLA) promove Formação de Juízes em Abril de 2021. Numa iniciativa conjunta com a Câmara Municipal de Coruche (CMC), o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e a Federação Equestre Portuguesa (FEP), esta Associação irá formar e certificar Juízes da Raça Luso-Árabe da ACRLA em Portugal.

A Formação decorrerá, face à atual conjuntura, num regime “e-learning” recorrendo a ferramentas “on-line”, nos dias 17 e 18 de Abril de 2021, com a duração de 14 horas. Os interessados que sejam candidatos a juízes oficiais da ACRLA (máximo de oito) terão formação presencial e aconselhamos vivamente a consulta da Proposta de Intervenção Pedagógica para maior detalhe de informação.

Este Curso foi cuidadosamente preparado pelo seu Formador Engº Bento Castelhano em articulação com a Direção e Equipa Técnica da Associação e os conteúdos programáticos foram posteriormente validados pelas entidades parceiras.

A Formação de Juízes destina-se a todos os interessados, a criadores sócios e não sócios da ACRLA, a Treinadores de Equitação Geral (que terão as horas de frequência validadas em Formação Contínua), Veterinários, Agrónomos, Zootécnicos e outros Profissionais do Sector. As inscrições encontram-se abertas até ao próximo dia 8 de Abril de 2021 pelo que, basta enviar um e-mail para cavalolusoarabe@gmail.com e solicitar mais informações, o valor de cada inscrição é de 50€.

O Presidente da ACRLA, Eng.º Alexandre Castilho, refere a importância desta Primeira Formação de Juízes de Avaliação Morfo Funcional promovida pela ACRLA como mais um marco importante na consolidação da raça em Portugal.

Consulte da Proposta de Intervenção Pedagógica AQUI

PR