ACRLA na expansão do Cavalo Luso-Árabe

No passado dia 22 e 23 de Agosto, a Associação do Cavalo de Raça Luso-Árabe (ACRLA), com sede no concelho de Coruche, realizou conjuntamente com a Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), a quarta admissão de reprodutores do Cavalo de Raça Luso-Árabe deste ano.

A Comissão Técnica foi constituída pelo Exmo Senhor Dr. Mário Barbosa, Técnico Superior do Gabinete de Recursos Genéticos Animais da DGAV, e por representantes da associação.

As admissões foram realizadas somente em Espanha, em diversas zonas tais como CADIZ, JEREZ DE LA FRONTERA, SEVILHA, MADRID e SALAMANCA, foram percorridos nestes dois dias mais de 2.000 Km, um trabalho gratificante realizado uma vez mais neste país.

Foram aprovados no total 16 animais como reprodutores do cavalo de raça Luso-Árabe, destacando-se o cavalo VERDI da criação da Sociedade das Silveiras (SS), propriedade Ruferser, que toureou várias temporadas, com o rejoneador “Leonardo Hernandez”, tendo sido um dos cavalos de destaque da quadra deste toureiro, atualmente a tourear com o rejoneador “Sergio Pérez “. Outros cavalos foram aprovados com elevadíssima qualidade e de extrema importância pela sua funcionalidade, sendo uma mais valia para a raça já em expansão pela Península Ibérica.

O Engº Alexandre Castilho, Presidente da ACRLA, refere a importância do trabalho que a associação continua a realizar em prol da expansão do Cavalo de Raça Luso-Árabe, tendo sido com enorme orgulho que fomos convidados pelos criadores espanhóis nossos associados que nos abriram as portas das suas herdades, para a realização de mais uma Admissão de Reprodutores, o que desde já revela a confiança e profissionalismo depositada nesta associação.

PR