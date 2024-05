ACCLBI homenageou o Instituto Politécnico de Castelo Branco

A Associação de Criadores de Cavalos Lusitanos da Beira Interior (ACCLBI) prestou uma homenagem ao Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB), reconhecendo especialmente o Presidente António Fernandes, pelo seu apoio contínuo na preservação e promoção da nobre raça equina Puro-sangue Lusitano, considerada património nacional.

A ACCLBI desenvolve as suas atividades em parceria com a Escola Superior Agrária do IPCB, beneficiando do uso das instalações concedidas pelo Instituto. Em breve, está prevista a instalação de um novo “Posto de Cobrição”, o que fortalecerá ainda mais essa colaboração.

Essa parceria é de grande valia para os estudantes dos cursos de licenciatura em Enfermagem Veterinária e CTeSP em Cuidados Veterinários, que têm a oportunidade de acompanhar de perto todas as atividades realizadas, incluindo a reprodução equina nas novas instalações, que são pioneiras na região.