Academia João Cardiga com forte presença nos Nacionais este fim-de-semana 21 Setembro, 2017 22:55

Mais de uma dezena de atletas da Academia João Cardiga, participam, este fim de semana, nos Nacionais de Paradressage (equitação adaptada) e Juventude em Póneis (escalões de formação)

São dezassete, os atletas de equitação, da Academia Equestre João Cardiga, de Oeiras, que vão participar, de 22 a 24 de Setembro, nos Campeonatos Nacionais de Paradressage e da Juventude em póneis, que se realizam no Campo Grande

Garantiram o lugar no Campeonato Nacional de Paradressage, após a obtenção dos mínimos, previstos no regulamento, e contaram com o apoio dos Jogos Santa Casa, os seguintes conjuntos:

Sara Duarte /Daxx du Hans

Inês Alemão Teixeira / Lycomede

Rita Lagartinho /Macarena

Pedro Félix /Darco

João Castelo /Giraldo

José Neves /Oposta de Foja

No Campeonato da Juventude em Póneis, garantiram a sua presença os seguintes conjuntos:

Escalão Infantil

Constança Simões /Napoleão

Madalena Mendes /napoleão

Ema Ferreira / Sherberton

Manuel Maia /Sherberton

Vitoria Reame / Sherberton

Carolina Rodrigues /Sherberton

Escalão Iniciados

Matilde Simões /Batista

Beatriz David /Batista

Enzo Reame /Extreme

Escalão Juvenil

Afonso Silva /Trinco

Tomás Silva /Trinco

As provas, tem entrada livre e decorrem nos seguintes horários:

CAMPEONATO NACIONAL PARADRESSAGE – 6 atletas do Team Cardiga

Dia 21 de Setembro – Quinta Feira

16H00 – Inspeção veterinária

Dia 22 de Setembro – Sexta Feira

17H55 – Inicio Das Provas com o Grau IV

19h01 – Ultima prova do Grau 1

Dia 23 de setembro – Sábado

08H20 – Inicio das Provas com o Grau 1

09H21 – Final das Provas Grau IV

Dia 24 de Setembro – Domingo

16H10 – Início das provas com o grau IV

17h16 – Final das provas com o Grau I

CAMPEONATO NACIONAL DA JUVENTUDE EM PONEIS – 11 atletas do Team Cardiga

Dia 22 de Setembro – Sexta Feira

19H30 – inspeção veterinária

Dia 23 de setembro – Sábado

10H10 – Inicio Provas Iniciados (nível 2)

11H50 – Inicio Provas Juvenis (Nível 2)

12h14 – Inicio provas Infantis (Nível 2)

Dia 24 de Setembro – Domingo

10H00 – Inicio Provas Iniciados (nível 3)

11H35 – Inicio Provas Juvenis (Nível 3)

11h59 – Inicio provas Infantis (Nível 3)

Não fica por aqui a participação dos atletas de Oeiras. De 29 de Setembro a 1 de Outubro, mais 8 atletas da AEJC marcarão presença nos Campeonatos Nacionais de Dressage e Internacional (CDI3*).

Num total de 24 atletas qualificados ao longo da temporada desportiva, em que esta instituição comemora 25 anos de experiencia.

