Academia João Cardiga acolhe meia centena de cavaleiros

A Academia Equestre João Cardiga, foi palco da 2ª Jornada do Trofeu Nacional de Dressage Póneis e da 3ª Jornada do Cardiga Equestrian Circuit, no passado fim de semana, nas suas instalações em Barcarena, Oeiras, que acolheu meia centena de cavaleiros.

O Cardiga Dressage Póneis esteve representado por quatro conjuntos, dos 8 aos 12 anos de idade, que competiram nos escalões Infantil ( Laura Morais e Matilde Sanches Cardiga com Trinco) e Iniciados (Mariana Mustra com Extreme e Caetana Linhares de Andrade com Gin).

Dos quatro conjuntos do Cardiga Team, três subiram ao pódio. Nos infantis Laura Morais/trinco, liderou o escalão. Eva Miranda, com destino foi 2ª, Huang Weian, com William foi terceiro e Matilde Cardiga ficou na 4ºposição.

Nos Iniciados o Team Cardiga voltou a liderar. Na 1ª posição com Caetana Andrade/Gin e Mariana Mustra /Extreme na 2ª posição. Em terceiro ficou Sonia Justice Morris, com Caspar de Luxe.

Nos Juvenis Carolina Diniz Durães/Nice Guy foram os vencedores, seguidos de Leonor Martins Ramos / Peppermint e Mariana Teixeira de Matos/Gaiata, nas 2ª e 3ª posições respetivamente. Em anexo seguem os resultados completos.

O 2º Open do Cardiga Equestrian Circuit registou participantes em vários escalões desde o Preliminar até à Small Tour, cujos resultados seguem em anexo. O destaque vai para os vários estreantes; Guilherme Cibrão/Conde no Special Olympics equitação que pontuou 63,33% e Ana Rita Santos/Vaciosa nas Preliminares, com 60% .

A 3ª Jornada do Trofeu Nacional de Dressage Póneis realiza-se dia 22 de Junho, na Golegã e o 4º OPEN 8Cardiga Equestrian Circuit), para dia 16 Junho nas instalações da Academia Equestre João Cardiga, em Barcarena, Oeiras.

