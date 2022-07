Academia Dressage Portugal recebe CDN + JTP

Decorre no próximo fim-de-semana de 2 e 3 de Julho mais uma competição de dressage na Arruda. Desta feita a Academia Dressage Portugal recebe um CDN – Competição de Dressage Nacional – a par com mais uma Jornada do Troféu de Dressage de Póneis que acontece apenas no sábado. Ao todo serão mais de 80 conjuntos que passam pelo recinto, 15 dos quais cavaleiros da própria Academia, de todos os níveis de ensino: do mais elevado – Nuno Chaves de Almeida e Feel Good VO, em Grande Prémio – ao mais inicial – Madalena Gomes e Vulcão, no escalão de Infantis do Troféu de Dressage de Póneis.

Destaque para o Grande Prémio com 8 cavaleiros inscritos e que promete ser bem disputado.

Este evento que a Academia decidiu dedicar inteiramente ao tema “Conforto e Performance de Cavalo e Cavaleiro” conta com 3 sponsors principais, exímios no que respeita a essas questões: Cavalor, O Mundo da Equitação e Famifardas que patrocinarão os prémios e estarão presentes no local com os seus produtos.

Para conforto de todos estarão no recinto 3 Food Trucks com diversas opções gastronómicas: A “Twins On Fire” com a sua sandes de cachaço sobejamente conhecida por todos, entre muitas outras coisas; a “Via Creperia” com as suas tapiocas divinas, entre muitas outras coisas e a “Ostras Sobre Rodas” com as mais frescas ostras de Setúbal.