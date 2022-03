Academia Dressage Portugal em Destaque em Jerez

Em curso em Jerez de La Frontera, Espanha, entre 16 e 26 de Março, dois CDI3* que contam com a participação de 13 conjuntos nacionais, sendo que 8 são cavaleiros da Academia Dressage Portugal: Gustavo Mendes (Feiticeiro) – Big Tour; Miguel Duarte Rico (Imperador DR) – Medium Tour; Mariana Assis Silva (Serrano) – Under 25; Marta Fernandes (Jardineiro) – Young Riders; Guilherme Broega (Minuto) e Lara Carlos (Espanto) – Children; Enzo Alem Reame (Der Kleine Choco-Boy WE) e Victoria Alem Ream (Nice Guy) – Pony.

Os resultados alcançados pelos cavaleiros portugueses e para o Team Academia de Portugal neste primeiro CDI, foram promissores. Ao fim do segundo dia de provas a Academia já somava 11 lugares no pódio:

Sábado, 19 de Março

Marta Fernandes e Jardineiro – Young Riders Team – 68,627% – 1º Lugar

Guilherme Broega e Minuto SS – Children Preliminary B – 74,625% – 1º Lugar

Vitoria Reame e Nice Guy – Ponies Team – 65,666% – 2º Lugar

Miguel Rico e Imperador DR – Inter A . MT – 68,125% – 3º Lugar

Lara Carlos e Espanto – Children Preliminary B – 66,697% – 3º Lugar

Enzo Reame e Choco Boy – Ponies Team – 64,571% – 3º Lugar

Gustavo Mendes e Feiticero – Grand Prix – 65,848% – 21º Lugar

Mariana Assis Silva e Serano – Inter II U25 –67,794% – 5º Lugar

Domingo, 20 de Março

Miguel Diarte Rico e Imperador DR – Inter B . MT – 67,081% – 1º Lugar

Guilherme Broega e Minuto – Children Team – 77,625% – 1º Lugar

Vitoria Reame e Nice Guy – Ponies Individual – 66,703% – 1º Lugar

Marta Fernandes e Jardineiro – Young Riders Team – 66,794% – 2º Lugar

Enzo Reame e Choco Boy – Ponies Team – 64,571% – 3º Lugar

Gustavo Mendes e Feiticero – Grand Prix Freestyle – 69,280% – 9º Lugar

Mariana Assis Silva e Serano – Grand Prix 16-25 . U25 –64,538% – 5º Lugar

Lara Carlos e Espanto – Children Team – 71,800% – 4º Lugar

Destaque ainda para dois cavaleiros portugueses neste domingo (20), alcançaram a vitória: Carlos Pinto com Joolz De La Gesse no nível Small Tour e Francisca Castro Monteiro (Invictus VF) – no nível Juniors.

Hoje segunda-feira é o último dia de provas do primeiro CDI. De 24 a 26 de Março realiza-se novo CDI*** no mesmo local onde os cavaleiros da Academia Dressage Portugal também participam.

Portugueses a competir este fim-de-semana:

U25

Mariana Assis Silva e Serano (TEAM ACADEMIA)

MEDIUM TOUR

Miguel Duarte Rico e Imperador DR (TEAM ACADEMIA)

SMALL TOUR

Carlos Pinto e Joolz De La Gesse

BIG TOUR

Carlos Branquinho e Feroz Vale Sabroso

Carlos Pinto e Fugaz La Lagoalva

Gustavo Mendes e Feiticero (TEAM ACADEMIA)

Vasco Mira Godinho e Garrett

YOUNG RIDERS

Marta Fernandes e Jardineiro (TEAM ACADEMIA)

JUNIORS

Francisca Castro Monteiro e Invictus VF

PONIES

Enzo Alem Reame e Der Kleine Choco-Boy WE (TEAM ACADEMIA)

Vitoria Alem Reame e Nice Guy (TEAM ACADEMIA)

CHILDREN

Guilherme Broega e Minuto (TEAM ACADEMIA)

Lara Carlos e Espanto (TEAM ACADEMIA)

PR