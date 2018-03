Abrantes recebeu o primeiro CDI da Rota Lusitana 27 Março, 2018 9:24

Decorreu no passado fim-de-semana (23 a 25 de Março) no Centro Equestre Vale de Ferreiros, no Pego, o primeiro CDI3* da Rota Lusitana. De forma a dinamizar ainda mais este evento, realizaram-se paralelamente provas nacionais (CDE) e de Paradressage. Dada a presença de juízes internacionais de nível 4* e 5* neste circuito, foram vários os cavaleiros nacionais que participaram a nível de Grande Prémio com o objectivo da qualificação para os campeonatos do Mundo e Europeu.

O Grande Prémio, disputado no sábado (24) por oito conjuntos, teve como vencedor Rodrigo Torres com Fogoso (68,304%). O olímpico brasileiro João Victor Oliva foi segundo classificado com Xiripiti (67,783%), enquanto Duarte Nogueira ocupou o último lugar do pódio com Beirão (67,391%). Manuel Veiga com Ben-Hur da Broa foi quarto classficado (66,891%).

No domingo (25) a classificação inverteu-se no Grande Prémio Especial, João Victor Oliva que faz o seu segundo concurso com Xiripiti, venceu a reprise com 69,277% e Rodrigo Torres foi segundo classificado com Fogoso (67,404%). Miguel Ralão Duarte ocupou o terceiro lugar com Xenofonte d’Atela (66,872%). Duarte Nogueira e Beirão ocuparam o quarto lugar nesta reprise (66,596%).

Nuno Chaves de Almeida com El Romana Plus, venceu o Prix St. George e a Intermediária I nos dois dias, conseguindo 66,471% e 68,235% respectivamente. Filipa Carneiro foi segunda classificada nos dois dias, com Embaixador (66,208% e 65,059%) e João Castelão igualmente, ocupou o terceiro lugar com Gavião das Salgadas (63,912% e 62,206%).

Depois de Vale de Ferreiros, as próximas jornadas desta Rota Lusitana do Concurso Dressage Internacional, irão passar por Alter do Chão (20 a 22 de Abril na Coudelaria de Alter) e Companhia das Lezírias (4 a 6 de Maio). Este será um circuito pioneiro internacional em Portugal, com a perspectiva de se realizar durante um horizonte temporal de 3 anos.

Resultados:

CDI – Sábado

CDI – Domingo

CDE- Sábado

CDE- Domingo