ABPSL vai homenagear Mestre Carlos Oliveira

A XXXVI Exposição Internacional do Cavalo Puro Sangue Lusitano que irá decorrer de 24 a 28 de Maio no Centro Hípico Tatuí em Tatuí (Brasil) vai este ano homenagear o equitador / apresentador português Carlos Oliveira que faleceu vítima de uma queda a cavalo no passado Dezembro.

Misto de várias atracções, a XXXVI Exposição Internacional do Cavalo Puro Sangue Lusitano contempla na sua programação Concursos de Morfologia – Modelo e Andamentos, provas funcionais variadas, apresentações equestres, espectáculos musicais, confraternização entre criadores nacionais e internacionais, proprietários, cavaleiros e personalidades do cenário empresarial.

Excepcionalmente, o Leilão de Coberturas terá um espaço nesta exposição, sendo uma oportunidade única para que criadores, em especial os que estão formando e/ou renovando o seu efectivo, poderem licitar no Leilão promovido pela ABPSL.

Prevê-se que o número de animais inscritos e o público presente superem 2016, quando cerca de 300 animais participaram nas competições e o público atingiu a média diária de 500 pessoas.