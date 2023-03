Abertas as inscrições para a XXI Romaria a Cavalo Moita-Viana do Alentejo

Aproxima-se a XXI edição da Romaria a Cavalo Moita-Viana do Alentejo, que se realiza este ano entre 26 e 30 de abril. As inscrições podem ser efetuadas através do preenchimento da ficha de inscrição AQUI.

Depois de preenchida, a ficha de inscrição deve ser enviada para o email div.estrategia@cm-moita.pt acompanhada do comprovativo de transferência (dados indicados na ficha).

As inscrições podem ainda ser formalizadas presencialmente, no Pavilhão Municipal de Exposições, na Moita, entre as 9:00h e as 16:00h , no dia 25 de abril entre as 10:00h e as 22:00h. e no dia 26 de abril entre as 08h e as 09h.

As inscrições formalizadas até ao dia 21 de abril têm o custo de 35,00€, após esta data terão o custo de 40,00€

Cada inscrição terá a oferta de um lenço da XXI Romaria.

Os materiais poderão ser levantados a partir de 24 de abril

Documentos necessários para formalizar a inscrição:

– Passaportes / DIE azul, para os equídeos registados em livro Genealógico/ Studbook reconhecido em Portugal pela DGAV: Raças: Lusitana, Sorraia, Garrana, PSI, PSA, Anglo-Árabe, Anglo-Lusitano, Cruzado Português, Português de Desporto, Pónei da Terceira, Asinino de Miranda;

– Passaporte / DIE verde, para equídeos de produção e rendimento: Todos os animais que não são registados em livro Genealógico/Studbook.

(Se fez o registo do seu equídeo e ainda não recebeu o livro azul ou passaporte por favor apresente a guia de registo)

– Seguro de responsabilidade civil (cavalos montados e carros engatados).