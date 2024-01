A primeira edição do Salão do Cavalo Lusitano foi um sucesso!

A primeira edição do Salão do Cavalo Lusitano, realizada este fim de semana no Picadeiro General Duarte Silva, na Sociedade Hípica Portuguesa em Lisboa, contou com a participação entusiasmada de aficionados, criadores nacionais e internacionais, proprietários e o público em geral. As bancadas do picadeiro estiveram lotadas durante os três dias do evento (25 a 28 de janeiro), havendo a destacar a excelente organização da APSL que contribuiu para um evento marcante, tornando esta celebração do cavalo Lusitano um verdadeiro sucesso.

O evento proporcionou uma variedade de atividades cativantes, incluindo o Projeto Cavalos Lusitanos no Ensino, Provas de Equitação de Trabalho e de Ensino, a Apresentação de Garanhões da Raça, e a única Aprovação de Garanhões de 2024.

Ao longo dos três dias, 77 garanhões foram submetidos à avaliação para aprovação como reprodutores, sendo digno de destaque «Pacifico La Gesse» (Escorial x Joliva La Gesse por Harmonioso), do Haras de La Gesse e propriedade da JRME Horse Campline, Lda. Montado por Yara Fernandes, este garanhão foi aprovado como reprodutor pela APSL, alcançando a notável pontuação de 76,5 pontos, a mais elevada entre todos os candidatos.

Na Apresentação de Garanhões, «Poderoso Plus» (Rubi x Iris Plus por Peralta Pinha) montado por João Castelão do criador Dressage Plus, destacou-se pela notável beleza e tipicidade evidente apresentando uma morfologia muito harmoniosa e genética importante. Esta combinação resulta em andamentos correctos elásticos, com amplitude e capacidade de reunião, demonstrando seguramente, potencial para brilhar nas pistas no futuro.

Mais um trunfo da Dressage Plus!

