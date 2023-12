A “Portuguesa” soou nas corridas de cavalos em Siracusa

Portugal, galopou para o pódio na última prova do Campeonato da União Mediterrânica de Corridas de Cavalos, que se realizou nos dias 7 e 8 de dezembro, no Hipódromo do Mediterrâneo, em Siracusa, Itália.

O jóquei Nelson Santos subiu ao segundo lugar do pódio, na modalidade do galope, na final leg do “Mediterranean and Black Sea Jockeys Championship”.

Acúrcio Peixoto, na modalidade de trote, não classificou porque o seu cavalo galopou.

Nestas provas, os condutores (modalidade trote) e jóqueis (modalidade galope) não participam com cavalos próprios, mas com cavalos que são sorteados na competição, o que aumenta a incerteza dos resultados e a competitividade das corridas.

Portugal, é um dos países fundadores da União Mediterrânica de Corridas de Cavalos, a primeira organização internacional criada para promover as corridas de cavalos, tanto a galope, como a trote.

A Liga Portuguesa de Trote e Galope, entidade reguladora das corridas de cavalos em Portugal, encontra-se, atualmente, a melhorar as Infraestruturas nacionais e a garantir um maior envolvimento das entidades governamentais, de forma a que Portugal possa ficar habilitado a receber também uma etapa deste prestigiado campeonato, que chegou ao fim depois de ter sido disputado em etapas que passaram por Malta, Líbia, França Tunísia, Itália, Rússia, Roménia, Marrocos e Itália.