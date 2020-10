‘A Galope no Vimeiro’ pretende atrair turismo equestre 2 Outubro, 2020 17:17

O Hotel Golf Mar, situado na Praia de Porto Novo, no Vimeiro, tem um novo programa que pretende atrair os apaixonados e curiosos pelo mundo equestre. ‘A Galope no Vimeiro’ surge de uma recente parceria com o Centro Hípico do Vimeiro, estabelecida no início do mês de Setembro, trazendo uma atividade diferente e divertida para a região, com os cavalos como foco.

Nesse sentido, o pacote ‘A Galope no Vimeiro’ criado pelo Hotel Golf Mar prevê uma atividade equestre e inclui uma noite de alojamento em quarto duplo com pequeno-almoço buffet, jantar buffet (bebidas não incluídas), uma experiência de equitação com cerca de 30 minutos, acesso gratuito ao Kids Clubs (aberto aos fins-de-semana), wifi e estacionamento também gratuitos. O programa é válido até 31 de Março de 2021 e tem um preço base de 125,00€ para duas pessoas.

Além do sugerido, é possível complementar o programa com outras atividades promovidas pelo Centro Hípico do Vimeiro, tais como, passeios para um máximo de seis pessoas (incluindo crianças a partir dos 4 anos). Os locais podem ser escolhidos pelos hóspedes de acordo com a preferência ou experiência e incluem a praia ou um percurso junto ao Rio, ambos para cavaleiros com menos experiência, ou o campo, para quem já demonstra alguma destreza na arte de cavalgar.

O centro sugere também programas especiais para as crianças, os chamados batismos a cavalo, com voltas no picadeiro ou programa de aulas. Por fim, a pensar nos grupos corporate, existem ainda outras atividades que podem ser desenvolvidas.