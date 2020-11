A Feira Nacional do Cavalo veio a Belém 16 Novembro, 2020 5:26

No passado dia 11 de novembro, a Escola Portuguesa de Arte Equestre realizou, no Picadeiro Henrique Calado (Belém), uma gala especial que assinalou o dia de S. Martinho e homenageou, simultaneamente, a Feira Nacional do Cavalo que este ano não se realizou devido às restrições impostas pela Covid-19.

A gala, para além da exibição da Escola Portuguesa de Arte Equestre, contou com a participação de quatro cavaleiras da Associação das Amazonas de Portugal: Isabel Palha Figueiredo (presidente da referida associação), Inês Conde, Catarina Oliveira e Sousa e Vanessa Lourenço. Para além destas convidadas, o espetáculo teve, ainda, a participação de António Maria Brito Pais, cavaleiro tauromáquico, Manuel Borba Veiga, cavaleiro de dressage, Gilberto Filipe, cavaleiro tauromáquico e da equitação de trabalho e Mafalda Galiza Mendes, cavaleira de dressage e da equitação de trabalho.

Para evocar estas datas simbólicas, não faltaram as castanhas assadas, servidas no Páteo da Nora antes do espetáculo, numa noite em que a Escola Portuguesa de Arte Equestre, recordando S. Martinho, padroeiro dos cavaleiros, prestou homenagem a todo o universo equestre.