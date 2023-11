O lançamento da edição “A Equitação em Dicionário Picaresco” da autoria de D. Diogo de Bragança, VIII Marquês de Marialva, no próximo dia 06 de dezembro , quarta-feira, às 18h30 na Biblioteca de Arte Equestre no Palácio Nacional de Queluz.

Esta edição comemorativa surge por ocasião do 45º aniversário da Escola Portuguesa de Arte Equestre e 10º aniversário da aquisição da Biblioteca de Arte Equestre D. Diogo de Bragança, VIII Marquês de Marialva, pela Parques de Sintra – Monte da Lua.

A Equitação em Dicionário Picaresco – Ilustrado e Tudo, foi a última obra, em edição do autor, do VIII Marquês de Marialva, D. Diogo de Bragança. Depois de haver publicado L’Équitation de Tradition Française (Odége, 1975) e Arte Equestre – Picaria Antiga, Equitação Moderna (Inapa, 1997), obras há muito esgotadas e unanimemente elogiadas por toda a comunidade que se interessa pelo ensino dos cavalos (dressage), o autor decidiu coligir um dicionário onde pudesse verter os conhecimentos adquiridos em 60 anos de observação e prática sobre as disciplinas que relacionam com a equitação. No seu estilo muito pessoal, de perspicaz bom humor – que de modo nenhum exclui uma profunda erudição – o Marquês de Marialva aproveita a explicação do léxico dessa disciplina, partilhando com o leitor, em vernáculo ou jargão, inúmeras noções, conselhos, episódios, gravuras e documentos absolutamente inéditos sobre hipologia, veterinária, História, arte, alveitaria, mitologia, toureio, embocaduras, etc.