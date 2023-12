“A cavalo dado não se olha o dente” é uma expressão popular que surgiu em consequência da idade dos equinos poder ser estimada pela observação dos dentes, e significa, de forma geral, que ao recebermos um presente, devemos ficar agradecidos. Foi o que aconteceu em Rush County…

Na década de 1860, um garanhão trotador em Rush County, Indiana, deu a esse condado inúmeros “presentes” que tiveram um efeito duradouro na economia e na sua população. «Blue Bull 75» era filho de «Pruden’s Blue Bull», e, após uma lesão no joelho, foi usado apenas como reprodutor. Teve cerca de 900 descendentes. Nascido em 1858, «Blue Bull» morreu em 1880 e, quatro anos após a sua morte, foi o principal reprodutor, destronando um dos cavalos mais famosos de todos os tempos — «Hambletonian»! «Blue Bull» era conhecido no estábulo como “Old Sam” e uma das suas filhas, «Purity», venceu uma corrida em Brooklyn, Nova York, em 7 de junho de 1871, colocando Rush County no mapa. Por todo o país, os criadores enviavam as suas éguas — geralmente de comboio — para a quinta de James Wilson, beneficiando da notoriedade do trotador padrão em Rush County na década de 1890.

Assim, «Blue Bull» deu dois “presentes” ao condado na forma de identidade nacional e um impulso económico local.

Na verdade, durante as décadas de 1880 e 1890, muitos dos melhores treinadores, drivers e ferradores fixaram residência em Rush County, juntamente com outras empresas que se mudaram para Rushville, resultando na construção de fábricas e grandes casas construídas com “dinheiro de cavalo”.

Desde treinadores, drivers, empresas de rações, hospitais veterinários, afinal toda a economia de Rush Country beneficiou do legado de «Blue Bull».

Foi erguido um monumento na quinta de Wilson após a morte de «Blue Bull» em 11 de Julho de 1880, com a pedra agora em exposição no Rush County Historical Museum Carriage House, dizendo, de forma elegante, “Um monumento a «Blue Bull» … o ‘Cavalo Presente'”.