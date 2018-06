98º CSIO Lisboa: Irlanda vence Taça das Nações – Portugal em 4º lugar (VÍDEO) 2 Junho, 2018 8:20

A Irlanda foi a grande vencedora da Taça das Nações do Concurso de Saltos Internacional (3*) de Lisboa, que se realizou na noite desta sexta-feira no hipódromo do Campo Grande, com a selecção anfitriã a terminar num honroso quarto lugar.

Esta prova, que qualifica para os Jogos Equestres Mundiais 2018 e para o Campeonato da Europa 2019, contou com a participação de doze países, com a Irlanda a terminar destacada na liderança. Na primeira mão, dos quatro cavaleiros da Irlanda, dois fizeram percursos limpos, um penalizou oito pontos e outro penalizou 12 pontos. Na segunda mão, apenas Trevor Breen com Bombay foi o único a fazer um percurso limpo. A Irlanda ganhou assim com 16 pontos, à frente da Bélgica, com 21, dos Estados Unidos com 28 e de Portugal com 31 pontos.

Por Portugal competiram António Matos Almeida (Nikel de Presle) (8/9), Rodrigo Giesteira Almeida (Hassan van de Wittemoere) (8/4), Luís Sabino Gonçalves (Unesco du Rouet) (5/16) e Duarte Seabra (Fernhill Curra Quinn (1/4).

Antes da Taça das Nações disputou-se a prova pequena (Duas Fases 1,40m) que foi ganha pela italiana Francesca Arioldi com Loro Piana Sellia do Bessin seguida da portuguesa Marina Frutuoso de Melo com Cantano. A espanhola Carolina Areso Obregon foi terceira classificada enquanto o português Alexandre Faustino e Behur das Salinas ocupou o quarto lugar, todos sem faltas nas Duas Fases.

Classificaram-se ainda com quatro pontos na segunda fase, os cavaleiros nacionais, Ricardo Gil Santos (Zucchero) em 7º; José Maria Godinho de Carvalho (Romeo de la Loge) em 9º; Benardo Ladeira (Un Krug Efele) em 10º lugar e Duarte Seabra com All About Fernhill em 11º lugar.

Na prova média com barrage (1,45m) que foi muito disputada, venceu o francês Axel Narroles com Seltique (0/0-32,72s), o espanhol Mikel Quiroga foi segundo classificado com Roxane de la Beranger (0/0-33,34s) enquanto o belga Damien Haelterman foi terceiro (0/0-36,69s). O melhor português nesta prova, foi Rodrigo Morgado que ocupou o quarto lugar com Emiel (0/0-33,73s).

Classificaram-se ainda os portugueses, Norbert Ell (T-Quinta) em 10º; António Matos Almeida (Irene van de Kwachthoeve) em 11º e João Chuva em 12º lugar com Virginia Dream.

O 98.º CSIO de Lisboa prossegue sábado e no domingo pelas 15h00, terá lugar o Grande Prémio SHP (1,60m), que vai distribuir em prize money €40 mil.

