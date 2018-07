8 Cavaleiros portugueses inscritos em competições internacionais 25 Julho, 2018 8:48

Seis cavaleiros de Saltos de Obstáculos e dois de Raides participam em eventos internacionais em França, Bélgica e Espanha esta semana.

CSI2* FONTAINEBLEAU (França) de 26 a 29 de Julho de 2018

MÁRIO WILSON FERNANDES com Big heart des Seins, Celine E e Tidelio des Nauves

LUIS SILVA FERNANDES com Tresor Derick, Balzane des Seves e Ulysse de Ravalet

CSI1* FONTAINEBLEAU (França) de 26 a 29 de Julho de 2018

MÁRIO WILSON FERNANDES com First Lady E.B. e Lotus

LUIS SILVA FERNANDES com Dulcinea DL, Dulcinea e Ultimo des Vains

JAMES EVERITT com Vanessa

CSIAm* FONTAINEBLEAU (França) de 26 a 29 de Julho de 2018

JAMES EVERITT com Boreal de Brion

CSIYH* FONTAINEBLEAU (França) de 26 a 29 de Julho de 2018

MÁRIO WILSON FERNANDES com Carrisma e Georg van de Windeweg

LUIS SILVA FERNANDES com Brahman un Prince

Mais informações em:

www.grandprix-classic.com

CSI2* LIER (Bélgica) de 26 a 29 de Julho de 2018

LUIS FERREIRA com Cardea, Cerruti van ter Hulst Z e Congo du Mirador Z

DUARTE ROMÃO com Sensation de Soie Z, Un de Plus du Clocher e Utopie d’Bonneville

Mais informações em:

www.azelhof.be

CSI1* LE MANS (França) de 27 a 29 de Julho de 2018

MANUEL VASCONCELOS E SOUSA com Damieke, Eldorado W e Singa

Mais informações em:

www.pole-europeen-du-cheval.com

CEI2* – 120km – VITORIA (Espanha) de 28 a 29 de Julho de 2018

Realiza-se nos dias 28 e 29 de Julho o CEI2* – 120Kms. VITORIA (Espanha) que conta com a participação dos seguintes Raidistas:

ANDRÉ CAEIRO com Carpinteiro

CRISTINA LOBERA SALES com Fynadine PL