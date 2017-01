Daniel Pinto o melhor português no Ranking Mundial de Dressage 2 Janeiro, 2017 10:48

O ano novo começa com o ranking actualizado, número 192 de 31 de Dezembro de 2016.

O olímpico Daniel Pinto (Santurion de Massa) é o melhor português do Ranking Mundial de Dressage FEI, encontra-se na 69ª posição (1759 pts), Maria Caetano (Coroado) é a segunda melhor portuguesa, subiu uma posição, é 97ª da lista (1662 pts). O olímpico Gonçalo Carvalho (Batuta) desceu 60 posições e ocupa a 122ª. Miguel Ralão Duarte (Xenofone d’Atela) subiu 5 posições e ocupa o 133º lugar no ranking (1550 pts).

Ano Novo, ranking novo, Isabell Werth lidera a classificação mundial individual de Dressage da Federação Equestre International.

A cavaleira olímpica alemã Isabel Werth ocupa a primeira posição do Ranking Mundial montando Weihegold Old (2928 pts), seguida de Kristina Bröring Sprehe com Desperados FRH (2823 pts) e de Dorothee Schneider com Showtime FRH (2704 pts). Os três primeiros lugares do ranking são dominados pela equipa de ouro alemã dos Jogos Olímpicos do Rio 2016.

A americana Laura Graves com Verdades ocupa a 4ª posição (2462 pts), seguida do britânico Carl Hester com Nip Tuck (2460 pts) em 5º. A russa Inessa Merkulova com o belíssimo Mister X ocupa a 6ª posição (2404 pts), 7º Severo Jesus Jurado Lopes (Esp) com Lourenço (2397), 8º novamente Isabell Werth com Emilio (2389 pts), 9º Steffen Peters (EUA) com Legolas (2387 pts) e em 10º a sueca Tinne Vilhelmson com Don Auriello (2369 pts).

Confira Ranking Mundial