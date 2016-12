CDI4* Mechelen: Jorinde Verwimp ganha o Grande Prémio; Filipe Canelas Pinto em oitavo 28 Dezembro, 2016 10:31

Está a decorrer desde a passada segunda-feira (26), a XXXVI edição do Jumping de Mechelen (Bélgica) e como em cada ano, será o último evento do calendário hípico internacional.

O programa do certame é composto por um CSI5*-W, CSI2*, CAI-W, CVI-W e CDI4*, qualificativas para a Taça do Mundo Longines 2016/2017 que alternam com um programa de actividades equestres.

Ontem, terça-feira, 10 conjuntos alinharam no Grande Prémio do CDI4* sendo que o 1º e 2ºlugares foram conquistados pelos belgas Jorinde Verwimp com Tiamo que conseguiu a média de 72,560% e Jeroen Devroe que montou Eres DI, e obteve 72,140%. O holandês Tommie Visser com Variohippique’s Vingino completou o pódio com uma média de 70,760%.

Filipe Canelas Pinto com Der Clou, o único português a disputar provas em Mechelen, alcançou nesta prova o 8º lugar, tendo conseguido a média de 67,120%.

O júri foi composto por Peter Holler (Ale), Freddy Leyman (Bel) Sanders-Vangensewinkel (Hol), Susanne Baarup (Din) e Jacques Van Daele (Bel).

Resultados – Grande Prémio