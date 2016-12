Lousada: Feira do Cavalo – 26 de Dezembro

No dia 26, Lousada mantém as tradições com a realização da Feira das Oitavas e da Feira do Cavalo.

A Feira das Oitavas dá continuidade à festividade do Natal, convidando a que lousadenses e visitantes encham as ruas do centro da Vila. A par disso tem lugar, no mesmo dia, a Feira do Cavalo, na Rua Palmira Meireles, junto à Copagri. A abertura da feira está agendada para as 8h00 com o mote “Um cavalo a ver, um cavalo a adquirir”.

Pelas 10h00 tem início o passeio convívio pelas ruas da vila, com paragem para degustação de produtos da Rota Gourmet de Lousada.

As actividades da tarde começam com demonstrações de trote atrelado e às 14h30 realiza-se a tradicional gincana “Trofeu Mário Ferreira”, cujos prémios, de acordo com as classificações, podem ir dos 10 até aos 50 euros.

Às 16h30 terá lugar o Espectáculo de Alta Escola do Centro Equestre de São João de Covas.