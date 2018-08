6 Cavaleiros portugueses inscritos em competições internacionais 21 Agosto, 2018 18:24

Seis cavaleiros de Saltos de Obstáculosparticipam em eventos internacionais em França e na Polónia esta semana.

CSI2* AUVERS (França) de 22 a 24 de Agosto de 2018

MARTIM PORTELA MORAIS com Beau Goss e Inco van den Bisschop

DUARTE ROMÃO com Dollar Girl 46 e Utopie d’Bonneville

MANUEL VASCONCELOS E SOUSA com Damieke e Singa

CSI1* AUVERS (França) de 22 a 24 de Agosto de 2018

DUARTE ROMÃO Quinta Z

MANUEL VASCONCELOS E SOUSA com Chapeau e Fabio

BERNARDO MOURA com Exceptionelle

CSIYH* AUVERS (França) de 22 a 24 de Agosto de 2018

DUARTE ROMÃO com Barka de Blondel e Berlioz de Talma

Mais informações em:

www.auvers-jump.com

CSI2* CIEKOCINCO (Polónia) de 21 a 26 de Agosto de 2018

RICARDO VALADAS COELHO com Bakkara MNM e Caspian MNM

CSI1* CIEKOCINCO (Polónia) de 21 a 26 de Agosto de 2018

RICARDO VALADAS COELHO com Savalan MNM

CSIYH* CIEKOCINCO (Polónia) de 21 a 26 de Agosto de 2018

RICARDO VALADAS COELHO com Miss Baloubet MNM

Mais informações em:

www.balticatour.pl

CSI2* VALENCE (França) de 23 a 26 de Agosto de 2018

RODRIGO SAMPAIO PEIXOTO com Colour Paint, Fernhill Harry Clover e D HollinwoodsRusty Ryan

Mais informações em:

www.jumpingvalence.com