5ª Jornada do Campeonato Regional Norte de Combinado de Maratona de Atrelagem 1*

Matosinhos recebe a 5º e Ultima Jornada do Campeonato Regional Norte de Combinado de Maratona de Atrelagem 1* de 2022.

Clube de Atrelagem do Norte, em colaboração com a Federação Equestre Portuguesa, e com o apoio do Centro Hípico do Porto e Matosinhos, vão realizar, no próximo dia 30 de Outubro, pelas 15h45, no picadeiro do Centro Hípico do Porto e Matosinhos em Leça da Palmeira, a ultima jornada do Campeonato Regional do Norte de Combinado de Maratona de Atrelagem 1*.

As inscrições para esta prova, decorrem até ao próximo dia 28 de Outubro e podem ser efetuadas através do site da FEP.

Mais informamos que no final da Competição, realiza-se a cerimónia protocolar da entrega das Medalhas ao Campeões Regionais Norte.