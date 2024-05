5ª Jornada do Campeonato Nacional de Corridas no domingo

As corridas de cavalos vão regressar a Santo Tirso, mais de 30 anos depois, com a realização, no próximo domingo, 12 de maio, da 5ª jornada do Campeonato Nacional de Corridas a Trote e Galope. O palco será a Quinta de Fora (Escola Profissional Agrícola Conde de São Bento) e em prova estarão mais de 60 inscritos nas diferentes modalidades.

O Grande Prémio de Santo Tirso é organizado pela Câmara Municipal e pela Liga Portuguesa de Trote e Galope (LPTG), com o apoio da Escola Profissional Agrícola Conde de São Bento.

A competição, com início marcado para as 15h00, será dividida em oito corridas que irão contar com a participação de equinos da raça trotador francês, puros-sangue ingleses nascidos e criados em Portugal, puros-sangue ingleses importados e, ainda, cavalos de raça garrana pura (autóctone portuguesa).

A modalidade de trote atrelado vai ser disputada com a realização de três mangas com distâncias de 2000 e 2400 metros, em que os equinos serão exclusivamente de raça trotador francês.

Na modalidade de galope, está prevista a realização de três mangas, subdivididas em três com a distância de 1400 metros (puros-sangue ingleses), uma de 2100 metros disputada por puros-sangue importados, e uma manga de garranos puros, em que os jockeys serão aprendizes com idades até aos 16 anos.

O Grande Prémio de Santo Tirso terá entrada livre, aberta ao público em geral.

