4 Atletas nacionais em actividade além-fronteiras

Neste início de época, são 4 os cavaleiros portugueses que irão estar no próximo fim-de-semana em grande actividade em várias frentes.

Saltos de Obstáculos:

Oliva (ESP) 17/01/2022 a 23/01/2022

CSI3*

Duarte Seabra com MHS FERNHILL SHOWTIME

Duarte Seabra com FERNHILL CHECK YOUR POCKET

Duarte Seabra com DOURADOS 2

CSI1*

Duarte Seabra com MAXIMUS VAN DE KOOLDRIES

Duarte Seabra com FERNHILL HOLLY CHAY

Duarte Seabra com FERNHILL CLOONEY

Duarte Seabra com CLINTON DU TEMPLE

Kronenberg (NED) 19/01/2022 a 22/01/2022

CSI2*

Rodrigo Giesteira de Almeida com ELVIC V/H HOEVE-TERRAS Z

Rodrigo Giesteira de Almeida com IMPOSANT VAN DE RENGER

Rodrigo Giesteira de Almeida com LYCERO ST. HUBERT

CSI1*

Rodrigo Giesteira de Almeida com JORDAN MOLGA M

Abu Dhabi (UAE) 19/01/2022 a 23/01/2022

CSI2*

João Marquilhas with HOMERO EQUIGENNE

João Marquilhas with MEDOC DE TOXANDRIA

Vejer de la Frontera (ESP) 20/01/2022 a 23/01/2022

CSI2*

Adir Dias Abreu com HELLIX DU SEIGNEUR

Adir Dias Abreu com TASHMIR Z

Adir Dias Abreu com VIENY Z