3ª Jornada Troféu Nacional Póneis foi um êxito

A 3ª Jornada Troféu Nacional de Póneis e CDR, que decorreram dia 5 Junho, nas instalações da Academia João Cardiga em Barcarena, Oeiras, reuniu 41 conjuntos e decorreu em excelente ritmo e boa disposição.

A equipa Cardiga Dressage Póneis, constituída por 4 conjuntos, voltou a subir ao pódio nesta 3ª Jornada a contar para a Final do Trofeu Nacional de Póneis 2022.

Maria Confraria com Jet Set de Zaldi, subiu ao 1º lugar dos Iniciados, Marta Roldão com Trinco, ganhou o escalão Juvenil e Inês Cardoso com Gin assegurou a 2ª posição, também, nos juvenis. Frida Lwerenz com Extreme ficou em 4º lugar dos Iniciados e Mariana Mustra e Extreme estrearam-se nos Infantis.

As provas foram ajuizadas por Michele Rosa Santos e Luciana Inácio e secretariadas por Marta Silva e Tatiana Maurício.

O evento contou com a colaboração da FEP, O Mundo da Equitação e Oeiras Valley.

