3 Provas de Atrelagem na Golegã

Integrado no programa da Feira Nacional do Cavalo e Feira Internacional do Cavalo Lusitano, vão decorrer três provas de Atrelagem na Golegã.

Assim, o Concurso Nacional de Atrelagem – CNA 2* e o Concurso de Atrelagem Regional – CAR 1* acontecem no primeiro fim-der semana de 3 a 5 de Novembro.

A prova de Ensino terá lugar na sexta-feira, às 15 horas no Centro de Alto Rendimento (Hippus Golegã) – CAN 2* e CAR 1*. A Maratona no Sábado a partir das 14 horas na Quinta da Labruja – CAN 2* e a prova de Cones no Domingo, às 11h30, no Arneiro – CAN 2* e CAR 1*.

Nos dias 10 e 11 de Novembro realiza-se o Campeonato Nacional de Combinado de Maratona – CM 1*.

Esta prova em que participam os concorrentes que se apuraram nos Campeonatos Regionais realiza-se em duas mãos, sendo a primeira na sexta-feira (10) às 15h00 no Centro de Alto Rendimento (Hippus Golegã) e a segunda no sábado (11) no Arneiro (11h00) a que se seguirá a distribuição de prémios e proclamação dos Campeões Nacionais.