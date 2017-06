3 Jovens Cavaleiros Portugueses entre os 50 melhores do Ranking Mundial de Dressage 9 Junho, 2017 7:40

Com a publicação do Ranking FEI N° 29 – 31/05/2017, Portugal passou a ter 3 cavaleiros no top 50 do ranking mundial de Dressage no escalão Jovens Cavaleiros; Martim Meneres, Manuel Vinagre e Luís Valença Cardoso registaram subidas notáveis, numa classificação que é liderada pela cavaleira suíça Estelle Wettstein (West Side Story).

Martim Meneres (Equador) é o mais bem classificado dos 3 portugueses tendo subido 55 posições colocando-se em 32º lugar com 1389 pontos. Manuel Vinagre (Almansor) ocupa o 34º lugar (1382 pts) enquanto Luís Valença Rodrigues Cardoso (Xeque-Mate) também registou uma subida assinalável, passando de 84º para 36º (1367 pts).

Confira o ranking AQUI