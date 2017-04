2ª Prova Rota BRA 2017 realiza-se em Castelo Branco – 30 de Abril 24 Abril, 2017 18:02

No próximo dia 30 de abril, sábado, a partir das 9h00, o Centro Equestre de Castelo Branco organiza, no campo desportivo da Escola Superior Agrária – IPCB, a 2ª prova da ROTA BRA 2017.

A ROTA BRA – Rota das Beiras, do Ribatejo e do Alentejo é um concurso hípico de saltos de obstáculos promovido em conjunto pelo Centro Equestre da Fonte Velha (Portalegre), Centro Equestre de Castelo Branco, Clube Hípico Margens do Tejo (Vila Nova da Barquinha), Centro Hípico Santa Bárbara (Constância) e Escola Equestre Picadeiro Tavares Ramos (Fundão), realizando-se este ano a 3ª edição.

Depois de em 2016 o Centro Equestre de Castelo Branco ter recebido 180 conjuntos, batendo o recorde de inscrições da ROTA BRA2016, a organização prevê este ano chegar aos 200 conjuntos, para provas com obstáculos de 0,30m, 0,60m, 0,80m, 1m e 1,10m.

Tendo-se realizado no passado dia 9 de abril a prova em Portalegre, após a de dia 30 em Castelo Branco realizam-se, ainda em 2017, provas em Vila Nova da Barquinha (28 maio), Constância (11 junho) e Fundão (16 julho).

A Prova de Castelo Branco da ROTA BRA 2017 irá decorrer integrada na programação da AGRO AGRÁRIA – Feira de Agricultura e das Atividades Agrícolas da Escola Superior Agrária de Castelo Branco (IPCB).

Das próximas atividades a organizar pelo Centro Equestre Castelo Branco em 2017, destaca-se o Concurso Nacional de Saltos C (Prova FEP) a 17 e 18 Junho.

PR