2ª Jornada do Trofeu Nacional Dressage Poneis

A Academia Equestre João Cardiga, no dia 21 de 2023, vai ser palco da 2ª Jornada do Troféu Nacional Dressage Poneis, nas suas instalações, em Leceia, Barcarena, Oeiras.

A iniciativa é promovida pela Academia JC em colaboração com a Federação Equestre Portuguesa e de todos os Centros hípicos da região.

Nesta jornada prevê-se a participação de 35 a 40 atletas com idades compreendidas entre os 7 e os 15 anos de idade.

As inscrições para as provas deverão ser efetuadas no site da FEP www.fep.pt até dia 15 de maio.