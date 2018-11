2 Cavaleiros portugueses inscritos no German Masters de Estugarda 15 Novembro, 2018 15:09

O prestigioso German Masters de Estugarda (CSI5*) (Alemanha), recebe esta semana um leque de estrelas para a quinta etapa da Taça do Mundo FEI Longines da Liga da Europa Ocidental.

Entre os vários participantes, estão inscritos Simon Delestre, Penelope Leprevost, Robert Olivier, Denis Lynch, Billy Twomey, Steve Guerdat, Pius Schiwizer, Janika Sprunger e a nova campeã do mundo Simone Blum representando a casa.

Neste prestigioso evento, participam Rodrigo Giesteira Almeida com os cavalos GC Chopin’s Bushi, Isolde vd Heffinck e Kafka vd Heffinck no CSI5* e a jovem Molly Hughes Bravo (Carrickaduff Pet) na penúltima etapa do Pony Jumping Trophy .

Lista de participantes AQUI