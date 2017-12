1º Torneio de Outono do CEIA: Duarte Seabra vence penúltimo Grande Prémio do Torneio 11 Dezembro, 2017 17:02

Decorreu entre os dias 8 e 10 de Dezembro, na pista indoor do CEIA – Centro Equestre Internacional de Alfeizerão o penúltimo Concurso de Saltos Nacional A/C do Torneio de Outono. Os percursos estiveram a cargo da chefe de pista Lúcia Cabrita.

Com obstáculos colocados a 1,45m, o Grande Prémio, disputado no domingo, estiveram em prova 14 conjuntos, dos quais apenas três disputaram o desempate.

Duarte Seabra com Twix v Overis Z foi o melhor conjunto no desempate (35,46s), garantindo a vitória. Hugo Carvalho com Extraordiner ficou em 2º lugar (39,38s.). O terceiro lugar foi para Ricardo Gil Santos na sela de Ecxotic (38,83s.) que também ficou em 4º lugar com Zucchero (76,47s). Hugo Cardoso Tavares com Taittinger de Altube foi o conjunto classificado em 5º lugar (79,09s.).

Hugo Carvalho com Uggo des Boursons foi o vencedor do Pequeno Grande Prémio, disputado no sábado, sem faltas (36,67s). Gustavo Costa Fernandes foi segundo classificado com Cognac Z (37,74s.), seguindo-se João Simões Duarte com Flower du West (39.85s.). Em quarto lugar ficou Hugo Cardoso Tavares/ Chilhac de Macheco (42,58s.). Hugo Carvalho, desta vez com Crown Lady, classificou-se em quinto lugar (38,70s.).

Na prova de 1,40m, Ricardo Gil Santos com Zucchero foi o conjunto que registou o melhor tempo, tanto na sexta como no sábado.

Na prova ao cronometro a 1,30m foi Gustavo Costa Fernandes com Cognac Z o vencedor na sexta-feira. No domingo foi a vez de Hugo Carvalho com Uggo des Boursons ganhar a prova.

Na prova de 1,20m do primeiro dia de concurso foi Nuno Pereira Martins com Farao o conjunto mais rápido. No segundo dia foi a vez de Hugo Carvalho/ Ceasar vencer. No último dia o primeiro lugar foi para Hugo Cardoso Tavares com Concorde da Anobra.

Na prova de 1,10m de sexta João Pinto Almeida com First Akan registou o melhor tempo. Nuno Pereira Martins e Farao venceram no sábado e Maria Couto Alves com Rose de Varenne no domingo.

Vasco Escudeiro/ Chasse Spleen foram a dupla vencedora na prova de 1,00m de sexta. No sábado e no domingo a vitória foi no feminino, Maria Couto Alves/ Tirol e Margarida Silva/ Heros, respectivamente.

No próximo fim-de-semana será a final do Torneio 1º Torneio de Outono do CEIA.

Resultados completos AQUI