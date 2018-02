1º Curso de Atrelagem – Carregal do Sal 27 Fevereiro, 2018 6:41

Vai se realizar-se nos dias 7, 8 e 21 de Abril, na Quinta do Pombal em Carregal do Sal, o 1º Curso de Atrelagem, com certificado e apoio da Associação Portuguesa de Atrelagem.

O curso será ministrado pelo formador Rui Quintino de Oliveira, que conta com uma vasta experiência a nível nacional e internacional.

Para mais informações contacte 918234533