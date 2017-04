18 Equinos serão levados ao Leilão em Alter – 24 de Abril 11 Abril, 2017 6:00

A Coudelaria de Alter vai realizar o seu leilão tradicional na segunda-feira 24 de Abril, pelas 15h00.

Este ano, vão ser apresentados 18 animais (9 fêmeas e 9 machos) dos ferros Alter Real (AR) e Coudelaria Nacional (CN), sendo 17 exemplares Puro-Sangue Lusitano (AR e CN) e um exemplar de raça Puro-Sangue Árabe de ferro CN.

Os animais serão apresentados montados, mostrando mais facilmente todas as suas potencialidades. Dá-se a possibilidade de serem adquiridos filhos de alguns cavalos de referência que são hoje dos principais garanhões da Coudelaria de Alter como sejam o Coronel (AR),o Beirão (AR) e o Helxir (AR), bem como um dos cavalos do projecto de competição no Ensino, filho do Hostil (GUB).

Os animais a leilão podem ser avaliados pelos interessados e pelos seus veterinários, a partir de agora e até à véspera do dia do Leilão.

Disponibilizam-se, para os machos, Rx das extremidades distais, curvilhões e soldra e para as fêmeas um exame ginecológico incluindo ecografia reprodutiva, exames estes efectuados pelos médicos veterinários da Universidade de Évora na Unidade Clínica da Coudelaria de Alter.

O registo para licitar em leilão deve ser feito antecipadamente através de:

a) Email geral@alterreal.pt

b) Telefone 245610060

c) Fax 245610068

Também é possível o registo de licitadores no Secretariado do Leilão até às 14h30 de dia 24 de Abril.

Chama-se a atenção para a necessidade da leitura prévia do Regulamento do Leilão e da Folha de Compra em Leilão, bem como a lista dos exemplares a leilão, respectivas fotos e vídeos.

Este ano, o Leilão conta com um pas de deux da Escola Portuguesa de Arte Equestre e com a exibição da Reprise de Mafra.

Lista de Cavalos a Leilão

Machos

Fêmeas

Regulamento

Formulário de aquisição

